أكاديمية نجوم الناظور تستقطب المواهب الكروية.. وتطمح لتصدير لاعبين للقسم الإحترافي الأول

استقطبت أكاديمية نجوم الناظور لكرة القدم عددا من الأطفال، من أجل صقل مواهبهم وتعليمهم أبجديات كرة القدم، إلى جانب تطوير مستوياتهم الكروية بتأطير من مدربين راكموا تجارب عديدة في الملاعب الوطنية.

وتحتضن أكاديمية نجوم الناظور عدة مواهب كروية صاعدة، قادمة من مختلف المناطق بالناظور، حيث تتابع هذه المواهب الكروية تكوينها وتأطيرها، سعيا للذهاب بعيدا في عالم كرة القدم.

وفي هذا السياق، قال عبد الحق الطلحاوي، اللاعب السابق لعدد من الأندية الوطنية الذي يشتغل كمؤطر في هذه الأكاديمية: “طموحنا هو أن نصدر لاعبين إثنين أو ثلاثة للقسم الاحترافي الأول، وهناك عمل كبير يقوم به المؤطرون وإدارة الأكاديمية من أجل صقل مواهب اللاعبين وتطوير مهاراتهم”.

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