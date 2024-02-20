كثرة الإصابات تهدد مستقبل زياش مع غلطة سراي

كثرة الإصابات تهدد مستقبل زياش مع غلطة سراي

2024-02-20 / 21:31
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بات مستقبل الدولي المغربي حكيم زياش مع غلطة سراي التركي مهددا بسبب كثرة الإصابات.

ويدرس النادي التركي الاستغناء عن اللاعب نهائيا عند نهاية عقد استعارته الصيف القادم، بسبب تكرار إصاباته، وعدم استفادة الفريق من خدمات اللاعب.

وخاص زياش حتى الآن 14 مباراة فقط مع غلطة سراي منذ انضمامه إليه الصيف الماضي قادما إليه من تشيلسي الانجليزي على سبيل الإعارة.

وغاب زياش عن أغلب مباريات غلطة سراي هذا الموسم بسبب الإصابات، علما أنه يواصل حاليا العلاج من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني في كأس أفريقيا بكوت ديفوار.

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