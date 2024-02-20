بمشاركة الصيباري.. آيندهوفن يتعادل مع بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

تعادل آيندهوفن الهولندي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند السباق للتهديف عبر لاعبه دونيل مانيل في الدقيقة 24، ثم أدرك لووك دي يونغ التعادل للفريق الهولندي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء.

وعرفت المباراة مشاركة الدولي المغربي إسماعيل الصيباري كأساسي من جانب آيندهوفن، حيث لعب 83 دقيقة قدم خلالها مردودا جيدا.

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