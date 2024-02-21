وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي بعد صراع مع المرض

2024-02-21 / 10:00
5
هبة بريس - متابعة

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن وفاة الفنانة ثناء دبسي، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع طويل مع المريض ومسيرة حافلة في الأعمال الفنية.

ونعت النقابة الراحلة في بيان مقتضب نشرته على الفيسبوك جاء فيه: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي”.

وأضافت: “ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية..إنا لله و إنا إليه راجعون”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طارق البخاري يصدم جمهوره: “خلعت أسناني من أجل دوري في جوج وجوه”

طارق البخاري يصدم جمهوره: “خلعت أسناني من أجل دوري…

2024-02-21 / 11:31
Photo of قطبي : عرض الحلي بالدوحة يجسد عمق الروابط بين البلدين

قطبي : عرض الحلي بالدوحة يجسد عمق الروابط بين…

2024-02-20 / 22:54
Photo of وفاة التكتوكر شيماء بعد صراع طويل مع مرض السرطان

وفاة التكتوكر شيماء بعد صراع طويل مع مرض السرطان

2024-02-20 / 13:31
Photo of بعد تعرضها لكسر على مستوى القدم.. ندى هداوي تطمئن جمهورها

بعد تعرضها لكسر على مستوى القدم.. ندى هداوي تطمئن…

2024-02-20 / 13:02
Photo of باسم يوسف: لن أصوّت لبايدن تضامنا مع غزة

باسم يوسف: لن أصوّت لبايدن تضامنا مع غزة

2024-02-20 / 12:36
Photo of صورة لنانسي عجرم رفقة مدون إسرائيلي تجر عليها انتقادات واسعة

صورة لنانسي عجرم رفقة مدون إسرائيلي تجر عليها انتقادات…

2024-02-20 / 11:16
Photo of النجمة مادونا تسقط على المسرح ورد فعلها يفاجئ الجمهور

النجمة مادونا تسقط على المسرح ورد فعلها يفاجئ الجمهور

2024-02-20 / 10:45
Photo of فيفي عبده: “الرقص مش حرام.. وأديت مناسك الحج والعمرة 42 مرة”

فيفي عبده: “الرقص مش حرام.. وأديت مناسك الحج والعمرة…

2024-02-19 / 13:03
Photo of باللهجة اللبنانية.. سعد لمجرد يطلق أغنية “محتال الحب”

باللهجة اللبنانية.. سعد لمجرد يطلق أغنية “محتال الحب”

2024-02-19 / 12:36
Photo of نرجس الحلاق: “فاقد الشيء هو الذي يعطيه بغزارة وصدق وحب”

نرجس الحلاق: “فاقد الشيء هو الذي يعطيه بغزارة وصدق…

2024-02-19 / 09:37

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق