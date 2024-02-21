وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي بعد صراع مع المرض

هبة بريس - متابعة

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن وفاة الفنانة ثناء دبسي، عن عمر ناهز 83 عاماً، بعد صراع طويل مع المريض ومسيرة حافلة في الأعمال الفنية.

ونعت النقابة الراحلة في بيان مقتضب نشرته على الفيسبوك جاء فيه: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة ثناء دبسي”.

وأضافت: “ونوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية..إنا لله و إنا إليه راجعون”.

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