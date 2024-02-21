رئيس مجلس المستشارين يقوم بزيارة عمل للمكسيك

2024-02-21 / 09:45
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هبة بريس

يقوم رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة المكسيكية.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي بدعوة من رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي، أنا ليليا ريفير، تهدف إلى تعزيز مسار العلاقات البرلمانية الثنائية، بعد الزيارة التي قامت بها الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ المكسيكي إلى المملكة (من 9 إلى 12 يونيو 2022).

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس مجلس المستشارين سيجري والوفد المرافق له، لقاءات مع مسؤولين برلمانيين وحكوميين، وسيلقي كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ المكسيكي، في جلسة عامة.

ويضم الوفد المرافق لميارة كلا من المستشار عبد الرحمن الوفا، أمين مجلس المستشارين وممثله لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، والمستشار عبد القادر سلامة، ممثل المجلس لدى البرلمان الأنديني، والمستشار أحمد الخريف، ممثل المجلس لدى برلمان أمريكا الوسطى.

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