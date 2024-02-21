الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2024-02-21 / 09:18
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هبة بريس

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء والعيون وبني ملال والرشيدية والجديدة وورزازات.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، سبعة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس ونائب رئيس منطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، ورئيس المنطقة الثانية للأمن بمدينة العيون.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر شرطية على رأس مصالح أمنية لاممركزة للتدبير الشؤون التقنية، تضمنت تعيين أربعة رؤساء لمصالح ولائية وجهوية وإقليمية لنظم المعلومات والاتصال بمدن بني ملال والرشيدية وورزازات والجديدة.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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‫7 تعليقات

  5. مسيرة موفقة له ولجميع الأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..

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  7. نعم الرجل مواطن غيور مخلص لوطنه حفظه الله وبارك في عمره نعتز به ونفتخر رجل قل نظيره تعامله ينم عن دراية واخلاق عالية هنيئا لرجال ونساء الامن الله اسال ان يكثر من امثاله نموذج يحتذى اللهم احفظه لاسرته ولوطنه شعارنا الخالد الله الوطن الملك حفظه الله وسدد خطاه

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