طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-02-21 / 09:08
5
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق كل من مرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، مرتفعة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية، والمناطق الشمالية و الوسطى وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق كل من غرب الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي و الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بسهول المحيط الأطلسي الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب نشره صور وفيديوهات الدفن.. نشطاء يهاجمون زوج التكتوكر شيماء

بسبب نشره صور وفيديوهات الدفن.. نشطاء يهاجمون زوج التكتوكر…

2024-02-21 / 12:10
Photo of السمسرة في المعدات الطبية.. الحبس النافذ لمدير مستشفى تازة ومن معه

السمسرة في المعدات الطبية.. الحبس النافذ لمدير مستشفى تازة…

2024-02-21 / 11:17
Photo of الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن المواطنين

الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن…

2024-02-21 / 10:57
Photo of إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

2024-02-21 / 10:20
Photo of صديقي: تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

صديقي: تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

2024-02-20 / 23:29
Photo of اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

2024-02-20 / 22:02
Photo of فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

2024-02-20 / 21:54
Photo of تارودانت : المؤبد لشقيقين قتلا جارهما نجل برلماني سابق

تارودانت : المؤبد لشقيقين قتلا جارهما نجل برلماني سابق

2024-02-20 / 20:49
Photo of ” طيش أصدقاء ” أم تسمم ؟..التحقيق في ظروف إدخال محامي للعناية المركزة بطنجة

” طيش أصدقاء ” أم تسمم ؟..التحقيق في ظروف…

2024-02-20 / 20:47
Photo of قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا يحل بالمغرب (صور)

قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا يحل بالمغرب (صور)

2024-02-20 / 19:28

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق