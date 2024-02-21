طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق كل من مرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية.
وستكون درجات الحرارة خلال النهار، مرتفعة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية، والمناطق الشمالية و الوسطى وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق كل من غرب الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي و الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بسهول المحيط الأطلسي الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا بباقي السواحل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
الحمد لله على كل حال والقادم سيكون أفضل إن شاء الله تعالى..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم صبا نافعا يارب العالمين..
علينا جميعا الحفاظ على الماء لأنه مادة حيوية أساسية..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء في المساجد..