طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق كل من مرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، مرتفعة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية، والمناطق الشمالية و الوسطى وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق كل من غرب الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي و الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بسهول المحيط الأطلسي الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp