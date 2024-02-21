طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-02-21 / 09:08
5
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا، خلال الليل والصباح، فوق كل من مرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار، مرتفعة نسبيا بكل من الأقاليم الجنوبية، والمناطق الشمالية و الوسطى وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق كل من غرب الواجهة المتوسطية، وسهول المحيط الأطلسي و الأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية مصحوبة بتناثر حبات من الغبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس و جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 11 و 17 درجة بسهول المحيط الأطلسي الوسطى، ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد و الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 06 و 12 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن المواطنين

الطماطم درهمين والبطاطس 3 دراهم.. تراجع أسعار الخضر يطمئن…

2024-02-21 / 10:57
Photo of إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

إلغاء محاضرة للشيخ سعيد الكملي بكلية مرتيل يثير الجدل

2024-02-21 / 10:20
Photo of صديقي: تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

صديقي: تثمين المياه مؤشر أساسي يتعين متابعته

2024-02-20 / 23:29
Photo of اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

2024-02-20 / 22:02
Photo of فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

فرحان ..المملكة ملتزمة بالحظر الشامل للتجارب النووية

2024-02-20 / 21:54
Photo of تارودانت : المؤبد لشقيقين قتلا جارهما نجل برلماني سابق

تارودانت : المؤبد لشقيقين قتلا جارهما نجل برلماني سابق

2024-02-20 / 20:49
Photo of ” طيش أصدقاء ” أم تسمم ؟..التحقيق في ظروف إدخال محامي للعناية المركزة بطنجة

” طيش أصدقاء ” أم تسمم ؟..التحقيق في ظروف…

2024-02-20 / 20:47
Photo of قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا يحل بالمغرب (صور)

قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا يحل بالمغرب (صور)

2024-02-20 / 19:28
Photo of إيسيسكو: مواعيد جديدة لزيارة معرض ومتحف السيرة النبوية خلال شهر رمضان

إيسيسكو: مواعيد جديدة لزيارة معرض ومتحف السيرة النبوية خلال…

2024-02-20 / 17:44
Photo of اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. الأمن ينظم ورشات تحسيسية بـ634 مؤسسة تعليمية

اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. الأمن ينظم ورشات تحسيسية بـ634…

2024-02-20 / 16:27

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق