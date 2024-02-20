طرفاية: توقيف شخصان بعد محاولة سرقة محرك قارب تقليدي
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اكادير : اعتقال شخصين بسد قضائي بحوزتهما “القرقوبي والكوكايين”

2024-02-20 / 22:02
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،ليلة الإثنين الثلاثاء ، من إيقاف شخصين، أحدهما قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما بمدخل مدينة أكادير، مباشرة بعد وصولهما على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل أمتعتهما عن حجز 4000 قرص مخدر من نوع “إكستازي”، علاوة على شحنة من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه البالغ لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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