بسبب “صفعة”.. الاتحاد الإيطالي يعاقب مهاجم ميلان يوفيتش

2024-02-20 / 21:38
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رسميا، اليوم الثلاثاء، إيقاف لوكا يوفيتش، مهاجم ميلان، وجيوفاني دي لورينزو، قائد نابولي، بعد انتهاء الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

وصفع يوفيتش (26 عاما) مدافع مونزا، أرماندو إيتسو ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء بعد عودته إلى حكم الفيديو المساعد “فار” في الدقيقة 52، في حين كان ميلان متأخرا بهدفين نظيفين.

وسيغيب المهاجم الصربي عن ميلان في مواجهة أتالانتا ضمن المرحلة الـ26 الأحد المقبل، وزيارة العاصمة روما أمام لاتسيو في الأول من مارس المقبل.

وسجل يوفيتش سبعة أهداف هذا الموسم بقميص ميلان الذي يحتل المركز الثالث في الدوري برصيد 52 نقطة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن الجار اللدود إنتر المتصدر.

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