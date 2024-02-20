تارودانت : المؤبد لشقيقين قتلا جارهما نجل برلماني سابق

2024-02-20 / 20:49
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت جنايات اكادير ،أمس الاثنين، بالسجن المؤبد في حق شقيقين قاما بقتل جارهما بدوار ايلالة بجماعة الكدية البيضاء بإقليم تارودانت.

الشاب الضحية في العشرينيات من عمره هو نجل برلماني سابق، كان قد تعرض قبل اشهر لطعنات غادرة ليلا بعد خلاف مع الجناة وهما شقيقين امام منزل عائلته بدوار إيلالة جماعة الكدية البيضاء بأولاد تايمة .

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