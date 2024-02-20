المغرب وسويسرا يؤكدان عزمهما على تعميق التعاون في مجال الهجرة

2024-02-20 / 19:57
0
هبة بريس _ الرباط

أكد المغرب وسويسرا، اليوم الثلاثاء بالعاصمة بيرن، عزمهما الراسخ على تعميق التعاون في مجال الهجرة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال أشغال اللقاء الثاني للمجموعة المختلطة المغربية-السويسرية الدائمة للهجرة، الذي ترأسه الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، وكاتبة الدولة للهجرة كريستين شرانر بورغنر، بحضور سفير صاحب الجلالة لحسن أزولاي، والذي شكل تجسيدا للدينامية التي تطبع علاقات التعاون بين البلدين.

وبهذه المناسبة، ذكر الوفد المغربي الذي يضم مسؤولين وأطر بمختلف القطاعات المعنية بملف الهجرة، بالنتائج الإيجابية التي أفرزتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من تسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين وإدماجهم في النسيج المجتمعي المغربي، بما يجعلهم عامل إثراء وتنوع.

على صعيد آخر، أكد الوفد المغربي على ضرورة التوفيق بين المقاربة الأمنية والتنموية لربح رهان حركات بشرية تخدم مصالح بلدان الاستقبال والمنشأ على السواء، مذكرا بالجهود الحثيثة للمملكة في مجال محاربة الهجرة غير القانونية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

من جهتها، أبرزت المسؤولة السويسرية، التي كانت مصحوبة بوفد هام من خبراء وأطر القطاعات المعنية، الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب، بفضل موقعه الجغرافي كملتقى للطرق، في إدارة تدفقات الهجرة، مسجلة الخطوات الإيجابية التي قطعها البلدان منذ الاجتماع الأول الذي احتضنته الرباط.

ونوهت بالسياسة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة، والنجاحات التي راكمها مسلسل الرباط، الذي أطلق دينامية حوارية هامة، معربة عن دعم بلادها للمملكة في تنزيل سياسة التدبير الإنساني والفعال لحركات الهجرة.

وفي سياق متصل، ثمن الجانبان الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المغربية بسويسرا، واتفقا على مواصلة العمل المشترك في تدبير ملف الهجرة.

وكانت المجموعة المختلطة الدائمة للهجرة قد عقدت اجتماعها الأول بالرباط في 5 شتنبر الماضي، والذي أفضى إلى بلورة مبادرات ملموسة تعنى بمختلف مجالات الهجرة وفق مقاربة شاملة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي

بوريطة: قضية الصحراء المغربية لم تعد مطروحة على جدول…

2024-02-20 / 16:47
Photo of رئيس الحكومة الاسباني يزور المغرب يوم الأربعاء

رئيس الحكومة الاسباني يزور المغرب يوم الأربعاء

2024-02-20 / 16:08
Photo of الأصالة والمعاصرة: “سنتعبأ لمعالجة إشكالية البطالة”

الأصالة والمعاصرة: “سنتعبأ لمعالجة إشكالية البطالة”

2024-02-20 / 15:19
Photo of “البـام” يشيد بنتائج الدبلوماسية المغربية في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي

“البـام” يشيد بنتائج الدبلوماسية المغربية في القمة الـ37 للاتحاد…

2024-02-20 / 14:05
Photo of أكادير : لفتيت يباشر عزل منتخبين بسبب سوء التدبير

أكادير : لفتيت يباشر عزل منتخبين بسبب سوء التدبير

2024-02-20 / 11:36
Photo of سيدة فرنسا الأولى تستقبل الأميرات المغربيات ..مؤشر ثان على تحسن العلاقات بين البلدين

سيدة فرنسا الأولى تستقبل الأميرات المغربيات ..مؤشر ثان على…

2024-02-19 / 23:37
Photo of بدعوة من بريجيت ماكرون …الأميرات للا مريم وللا أسماء وللا حسناء بمأدبة غداء بقصر الإليزي

بدعوة من بريجيت ماكرون …الأميرات للا مريم وللا أسماء…

2024-02-19 / 22:43
Photo of ابن كيران : دعاة التغيير لمدونة الأسرة يريدون نزع المرجعية الإسلامية

ابن كيران : دعاة التغيير لمدونة الأسرة يريدون نزع…

2024-02-19 / 20:11
Photo of مجلس المستشارين .. التأكيد على ضرورة التكامل بين العمل اللائق والتنمية المستدامة

مجلس المستشارين .. التأكيد على ضرورة التكامل بين العمل…

2024-02-19 / 18:44
Photo of تعديل حكومي مرتقب …إعطاء نفس جديد للجانب “الاجتماعي والتشغيلي”

تعديل حكومي مرتقب …إعطاء نفس جديد للجانب “الاجتماعي والتشغيلي”

2024-02-19 / 18:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق