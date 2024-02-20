فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة مونبلييه

2024-02-20 / 19:22
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت السلطات الفرنسية أن حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل شخصين، امرأة ورجل، عشية اليوم الثلاثاء، أمام محكمة مونبلييه بجنوب البلاد.

وذكرت مقاطعة هيرولت، في تغريدة على منصة (إكس): “تظهر الحصيلة النهائية وفاة شخصين. الحادث انتهى والمنطقة آمنة”.

وقتل رجل يبلغ من العمر 72 عاما زوجته السابقة (66 عاما) برصاصة في الرأس قبل أن يطلق النار على نفسه، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولم يكن للمشتبه سوابق عدلية وليس له تاريخ في العنف المنزلي، حسبما أعلن محافظ هيرولت والمدعي العام في مونبلييه خلال مؤتمر صحفي.

وكان للزوجين، المطلقين منذ العام 2016، موعد في المحكمة في إطار الإجراءات المدنية المتعلقة بتصفية أصولهما. ووقعت هذه المأساة قبل جلسة الاستماع التي كان من المقرر عقدها في الساعة الثانية بعد الظهر، وفقا لما كشف عنه المحافظ والمدعي العام

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