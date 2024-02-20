أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

هبة بريس _ وكالات

أوقف برنامج الأغذية العالمي، أمس الثلاثاء، تقديم المساعدات الغذائية الحيوية إلى شمال غزة «لحين توفر الظروف الآمنة» فيما تعمّق المجاعة في مختلف أرجاء القطاع، الذي تحدث عدد من سكانه في فيديوهات عن معاناتهم مع الجوع.

وقالت غادة زكي، من شمال غزة العالم عبر فيديو نشرته على حسابها عبر الإنستغرام، «إذا ما متنا من القصف راح نموت من الجوع». فيما وثق الصحافي الفلسطيني حسام شبات معاناة أم مع الجوع بعدما أكلت ابنتها ذات الإعاقة يدها جوعا، وهي التي كانت تعيش حياة جيدة، رغم أن زوجها كان عاملا عاديا في القطاع الحكومي.

فيما أظهرت مشاهد تجمع الآلاف من الفلسطينيين في منطقة الشيخ عجلين على شارع الرشيد غربي مدينة غزة، بانتظار وصول عدد محدود من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية من الطحين.

وتوثق الصور حجم ومستوى المجاعة التي وصل إليها السكان، حيث توافد الآلاف منهم إلى هذه النقطة رغم معرفتهم بوجود آليات إسرائيلية تطلق النار والقذائف في اتجاه كل من يصل المكان. وفي النهاية لم يحصل معظم المتجمعين على مرادهم بسبب محدودية المساعدات، وفق قناة «الجزيرة».

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp