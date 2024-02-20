A member of Israeli security forces stands guard on a street as Palestinian Muslims perform the Friday noon prayer in the east Jerusalem neighbourhood of Ras al-Amud, on January 19, 2024 as age restrictions have been imposed to access the Al-Aqsa Mosque compound, amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

في رمضان.. إسرائيل تقيد دخول مواطنيها المسلمين إلى الحرم القدسي

2024-02-20 / 18:52
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إن إسرائيل ستضع حدا لعدد مواطنيها المسلمين المسموح لهم بأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في رمضان المقبل معللا ذلك بمخاوف من أن يشهد الموقع احتجاجات على حرب غزة.

وكثيرا ما كانت القواعد المتعلقة بإمكانية الدخول مصدر شقاق مع المسلمين الذين يشكلون 18 بالمئة من سكان إسرائيل وخاصة أثناء شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في نحو 10 مارس.

وفرضت إسرائيل قيودا في الماضي، معظمها على الفلسطينيين الشباب من القدس والضفة الغربية المحتلة. وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على حرب غزة، تتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات.

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‫5 تعليقات

  4. منذ متى كان الفلسطينيون اهل الارض الحقيقيون مواطنين في الكيان الصهيوني السرطاني المستعمر الغاشم

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  5. منذ متى كان الفلسطينيون اهل الارض الحقيقيون مواطنين في الكيان الصهيوني السرطاني المستعمر الغاشم

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