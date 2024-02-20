18 قتيلا و2334 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية
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حوادث السير تحصد 25 قت_يلا خلال اسبوع

2024-02-20 / 18:34
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هبة بريس _ الرباط

أسفرت حوادث السير المسجلة داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 فبراير الجاري، عن مقتل 25 شخصا وإصابة 2444 آخرون، إصابات 87 منهم بليغة، في 1826 حادثة سير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، قال إن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، تتمثل في عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة.

وتهم باقي الأسباب عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 50 ألفا و592 مخالفة، وإنجاز 9411 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلاص 41 ألفا و181 غرامة تصالحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 9 ملايين و22 ألفا و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4508 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 9411 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 299 مركبة

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