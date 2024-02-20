الاستثمار الأخضر .. مجموعة OCP تقترض 1,9 مليار درهم

وقع المجمع الشريف للفوسفاط والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الاثنين بالرباط، على 3 اتفاقيات قرض بقيمة 188 مليون دولار، أي حوالي 1,9 مليار درهم في إطار تمويل برنامج الاستثمار الأخضر للمجموعة المغربية.

وكانت مجموعة OCP أطلقت برنامجها الاستثماري الأخضر للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، وتم رصد 130 مليار درهم لهذا البرنامج.

ويهدف ذلك إلى الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال.

وجرى التوقيع على اتفاقيات التمويل من قبل أوسمان فال، مدير التصنيع وتنمية التجارة بالبنك الإفريقي للتنمية، وكريم لطفي الصنهاجي، المدير المالي لمجموعة الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية.

وتصل قيمة القرض الأول إلى 150 مليون دولار، وتبلغ قيمة القرض الثاني 18 مليون دولار، وهما قرضان سيساعدان في تمويل بناء ثلاث مصانع لتحلية مياه البحر.

وتبلغ قيمة القرض الثالث 20 مليون دولار، حيث سيستخدم لتمويل أنظمة تخزين الطاقة المتأتية من موارد متجددة، حيث ستغذي هذه الأنظمة بالطاقة مصانع التحلية ووحدات إنتاجية أخرى بتابعة للمجمع

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