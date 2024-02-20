“الأمير ويليام” يدعو لإنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن

هبة بريس _ وكالات

دعا الأمير ويليام، وريث العرش البريطاني، اليوم الثلاثاء، إلى وقف القتال في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن

لم يصل البيان الصادر عن مكتبه في قصر كنسينغتون إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة بينما يستعد مجلس العموم للتصويت على هذه القضية يوم الأربعاء.

وقال ويليام: “في بعض الأحيان، عندما نواجه الحجم الهائل للمعاناة الإنسانية، يتم تسليط الضوء على أهمية السلام الدائم”.

ومن غير المعتاد أن يقول أفراد العائلة المالكة أي شيء عن قضايا جدلية للغاية مثل الحرب في غزة خوفا من الانجرار إلى المناقشات السياسية. لكن ويليام استخدم لغة حذرة ركزت على الإنسانية العالمية بدلا من الانحياز إلى أحد الجانبين

وأشار في بيانه إلى “التكلفة البشرية الفادحة” منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر في منطقة غلاف غزة و”الحاجة الماسة لزيادة الدعم الإنساني لغزة”.

وتحذر الأمم المتحدة من تفاقم مشكلة سوء التغذية في أجزاء من غزة في ظل إعاقة مرور شحنات المساعدات إلى القطاع.

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