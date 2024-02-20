إيسيسكو: مواعيد جديدة لزيارة معرض ومتحف السيرة النبوية خلال شهر رمضان

هبة بريس

كشفت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن مواعيد جديدة لزيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضنه مقرها بالرباط، وذلك بماسبة شهر رمضان الكريم.

وأوضحت المنظمة في بلاغ أن المعرض والمتحف الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيفتح أبوابه في وجه الزوار خلال شهر رمضان الكريم من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الخامسة مساء، طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الإثنين، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 إلى غاية يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

ويعد المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الأول من نوعه خارج المملكة العربية السعودية، حيث يقع مقره الرئيس بالمدينة المنورة.

وحسب المنظمين، فإن هذا الحدث “هو نتاج جهد علمي موسوعي يسعى إلى تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والتعايش والاعتدال، اعتمادا على القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة والتاريخ الإسلامي المضيء، وباستخدام أحدث طرق العرض”.

ويضم المعرض والمتحف ثلاثة مكونات رئيسية، هي “المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية”، و”بانوراما الحجرة النبوية الشريفة”، لأول مرة بتقنيات ثلاثية الأبعاد وتقنيات الواقع الافتراضي، وتشرف عليهما رابطة العالم الإسلامي، و”معرض صلة المغاربة بالجناب النبوي الشريف.. جمال المحبة والوفاء”، وتشرف عليه الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية.

وأشار البلاغ إلى أن “الإقبال الكبير على زيارة هذا الصرح العلمي يتواصل من جانب جميع فئات الشعب المغربي وزوار المملكة من جميع دول العالم، حيث يقترب عدد زواره منذ فتح أبوابه أمام الجمهور العام في 28 نونبر 2022 من خمسة ملايين زائر، عبروا عن سعادتهم بزيارته وأكدوا أنه أصبح وجهة للراغبين في التعمق بمعرفة تفاصيل أكثر حول السيرة النبوية العطرة”.

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