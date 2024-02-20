إختتام فعاليات الندوة الدولية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نارسا

مقالات ذات صلة
فريق المواطنة يكشف حقيقة استقالة حميد شباط و غيابه…
2024-02-20 / 15:47
تجمهر كبير للناس لإلتقاط الصور مع نجم ريال مدريد…
2024-02-20 / 12:59
حمام مهجور بصفرو يأوي المشردين و كتوقع فيه المصائب…
2024-02-19 / 22:39
الوزير محمد صديقي يشرف على زيارة عدة مشاريع باقليمي…
2024-02-19 / 22:24
أبهرسياحا بإتقانه الإنجليزية وأثار ضجة بفاس.. “جزار” يكشف سر…
2024-02-19 / 20:28
حفل تخرج فوج 33 لطلبة المعهد العالي للفن المسرحي…
2024-02-19 / 20:07
النجم ريال مدريد فينيسيوس جونيوريداعب الكرة مع التلاميذ بمراكش
2024-02-19 / 19:57
نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي يصنع الحدث بمراكش
2024-02-19 / 19:41
جرافة سلطات الحي الحسني بالبيضاء تستهدف الحدائق المنزلية الغير…
2024-02-19 / 16:55
وزير النقل : 6600 وفاة بسبب حوادث السير سنويا…
2024-02-19 / 16:16