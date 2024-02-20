فتاح العلوي تتباحث مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2024-02-20 / 16:38
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هبة بريس

أجرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب من 18 إلى 21 فبراير 2024.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، على موقعها الإلكتروني، بأن فتاح و بلحاج استعرضا، خلال هذا اللقاء، الحصيلة الإيجابية لعلاقات التعاون المثمرة بين المغرب ومجموعة البنك الدولي، والتي تتميز، على وجه الخصوص، بجودة برامج الإصلاح والاستثمار التي تستفيد من المواكبة التقنية والمالية للبنك ودعمه الثابت لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل كذلك فرصة للسيدة فتاح لتقديم الشكر للسيد بلحاج، مع انتهاء مهامه كنائب لرئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لأجل التزامه الشخصي وجهوده المتواصلة لتعزيز علاقات التعاون المالية والمؤسساتية بين المغرب والبنك الدولي.

من جانبه، أعرب بلحاج عن ارتياحه لجودة وأهمية مشاريع التعاون بين البنك الدولي والمغرب، مشيدا في الوقت ذاته بروح التعاون البناء التي اتسمت بها ،على الدوام، علاقات البنك مع شركائه المغاربة.
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