فريق المواطنة يكشف حقيقة استقالة حميد شباط و غيابه عن دورات جماعة فاس

2024-02-20 / 15:47
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تجمهر كبير للناس لإلتقاط الصور مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي صنع الحدث بمراكش

تجمهر كبير للناس لإلتقاط الصور مع نجم ريال مدريد…

2024-02-20 / 12:59
Photo of حمام مهجور بصفرو يأوي المشردين و كتوقع فيه المصائب الكحلة

حمام مهجور بصفرو يأوي المشردين و كتوقع فيه المصائب…

2024-02-19 / 22:39
Photo of الوزير محمد صديقي يشرف على زيارة عدة مشاريع باقليمي افران و صفرو

الوزير محمد صديقي يشرف على زيارة عدة مشاريع باقليمي…

2024-02-19 / 22:24
Photo of أبهرسياحا بإتقانه الإنجليزية وأثار ضجة بفاس.. “جزار” يكشف سر تكلمه باللغة الإنجليزية بطلاقة

أبهرسياحا بإتقانه الإنجليزية وأثار ضجة بفاس.. “جزار” يكشف سر…

2024-02-19 / 20:28
Photo of حفل تخرج فوج 33 لطلبة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بمسرح محمد الخامس

حفل تخرج فوج 33 لطلبة المعهد العالي للفن المسرحي…

2024-02-19 / 20:07
Photo of النجم ريال مدريد فينيسيوس جونيوريداعب الكرة مع التلاميذ بمراكش

النجم ريال مدريد فينيسيوس جونيوريداعب الكرة مع التلاميذ بمراكش

2024-02-19 / 19:57
Photo of نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي يصنع الحدث بمراكش

نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور الذي يصنع الحدث بمراكش

2024-02-19 / 19:41
Photo of جرافة سلطات الحي الحسني بالبيضاء تستهدف الحدائق المنزلية الغير مرخصة

جرافة سلطات الحي الحسني بالبيضاء تستهدف الحدائق المنزلية الغير…

2024-02-19 / 16:55
Photo of وزير النقل : 6600 وفاة بسبب حوادث السير سنويا بالمغرب

وزير النقل : 6600 وفاة بسبب حوادث السير سنويا…

2024-02-19 / 16:16
Photo of بولعجول : حققنا مكتسبات مهمة في مجال السلامة الطرقية

بولعجول : حققنا مكتسبات مهمة في مجال السلامة الطرقية

2024-02-19 / 16:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق