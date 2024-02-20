رئيس الحكومة الاسباني يزور المغرب يوم الأربعاء

هبة بريس - الرباط

قالت وكالة الأنباء الاسبانية “ايفي ” ان مكتب الحكومة الإسبانية أعلن اليوم الثلاثاء عن قيام رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بزيارة رسمية للمغرب يوم الأربعاء.

الزيارة المفاجئة التي أعلن مكتب الحكومة الاسبانية، لم تكن مدرجة على جدول اعمال الحكومة لهذا الاسبوع حيث سيرافق سانشيز وزير الشؤون الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريسي .

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الاسباني الى المغرب، بعد أيام فقط من الغاء زيارة وزير خارجيته الى الجزائر والتي كانت مقررة اليوم الاثنين 12 فبراير.

ولم يتم الإعلان عن سبب محدد لإلغاء الزيارة، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن ذلك قد يكون بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال أو التوقعات المتباينة بين البلدين وكذا رفض مدريد مساومة زيارة وزير خارجتيها بموقفها الداعم لمغربية الصحراء .

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