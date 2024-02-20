جث.ة شخص داخل منزله تستنفر درك الحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

عُثر أمس الاثنين على جثة شخص في عقده الرابع داخل أحد المنازل بجماعة امرابطن بإقليم الحسيمة، في حادث استنفر سلطات المنطقة

وقالت مصادر محلية، إن المعني بالأمر كان يعاني قيد حياته من اضطرابات نفسية وما اذا كان قد وضع حدا لحياتها تحت تأثيره أم أن الأمر يتعلق بحادث عرضي .

وقد نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسيمة، من أجل اخضاعها للتشريح الطبي وتحديد سبب الوفاة الحقيقي في وقت فتحت فيه مصالح الدرك الملكي تحقيقا في الواقعة.

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