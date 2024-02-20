طنجة.. شاحنة للنقل الدولي تنهي حياة “حرّاك “

2024-02-20 / 15:37
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هبة بريس - مكتب طنجة

شهد الطريق السيار بمدخل منطقة اجزناية ضواحي مدينة طنجة،امس الاثنين حادثا مأساويا إثر مصرع مرشح للهجرة السرية تحت عجلات شاحنة للنقل الدولي .

وبحسب مصادر ، فقد حاول الهالك التسلل الى أسفل الشاحنة التي كانت متجهة صوب ميناء طنجة المتوسط قبل أن يسقط تحت عجلات الشاحنة ليلقى مصرعه .

وحلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، حيث تم إعلام الوقاية المدنية التي نقلت الجثة إلى مستودع الأموات، فيما تم فتح إجراء تحقيقي لتحديد ملابسات الحادث.

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