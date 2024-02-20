قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا 2025 تسفر عن مواجهات متوازنة
هبة بريس
الصومال – إسواتيني
أسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا، المغرب 2025 التي أجريت الثلاثاء 20 فبراير، في مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في القاهرة، عن النتائج التالية:
الصومال – إسواتيني
ساو تومي – جنوب السودان
تشاد – موريشيوس
دجيبوتي – ليبيريا
هذا وستقام مباريات الدور التمهيدي من مواجهتي ذهاب وإياب خلال تواريخ “الفيفا” من 20 إلى 26 مارس 2024.
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4 تعليقات
قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا 2025 تسفر عن مواجهات متوازنة
Mezyane Mezyane hadchy
حظ أوفر للجميع
لقد نسيتم منتخب شرقريحة الكابرانات، يفرحون ويهللون لما ينتصرون على منتخب الصومال ودجيبوتي والتشاد ويصرحون ثلاثون مقابلة بدون انهزام، شليماني يعادل ميسي ويتخطى رونالدو وبلايلي أحسن ممرر….مثل الأطفال الصغار وعمدا لتضليل الشعب المغفل. سنشاهد في رمضان مسلسلاتهم الفكاهية لنستانس بها في رمضان ان شاءالله مع بوحنيكة والخبيث المسمى عامر الشين وقناتي الحمار والشرور.