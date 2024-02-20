قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا 2025 تسفر عن مواجهات متوازنة

هبة بريس

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا، المغرب 2025 التي أجريت الثلاثاء 20 فبراير، في مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في القاهرة، عن النتائج التالية:

الصومال – إسواتيني

ساو تومي – جنوب السودان

تشاد – موريشيوس

دجيبوتي – ليبيريا

هذا وستقام مباريات الدور التمهيدي من مواجهتي ذهاب وإياب خلال تواريخ “الفيفا” من 20 إلى 26 مارس 2024.

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