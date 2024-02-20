الأصالة والمعاصرة: “سنتعبأ لمعالجة إشكالية البطالة”

2024-02-20 / 15:19
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هبة بريس - الرباط

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن الـتشغيل يـبقى فـي مـقدمـة انـتظارات عـموم المـغاربـة.

وذكر الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أنه سيواصل عمله من موقعه داخل الأغلبية الحكومية عـلى إيـجاد حـلول نـاجـعة ومــبتكرة وواقــعية لمــعالــجة هذا المــلف .

واذ يسجــل المكتب السياسي الــحصيلة الإيــجابــية لخــلق مــناصــب الشــغل المــأجــور، الــذي عــرف تــقدمــا غــير مســبوق ســنة 2023، بخــلق 588 ألــف مــنصب شــغل مــقابــل مــتوســط 130 ألــف شــغل خــلال الــسنوات الأخــيرة، فإن الحزب سيــتعبأ لمــعالــجة إشــكالــية الــبطالــة، الــناتــجة عــن الــظروف المــناخــية وبالخصوص العمل غير المأجور في العالم القروي. وفق المصدر ذاته

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‫9 تعليقات

  4. يسجــل المكتب السياسي الــحصيلة الإيــجابــية لخــلق مــناصــب الشــغل المــأجــور

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  5. الــناتــجة عــن الــظروف المــناخــية وبالخصوص العمل غير المأجور في العالم القروي

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  7. سيتعبؤون لمعالجة البطالة. وليس القضاء على البطالة… لم تستطيعوا إيجاد حل لؤائلاء الحمقى في الشوارع الذين يشكلون خطر على المواطنين.زيادة المتسولات مع العلم زيد النساء المتسولات أكثر من الرجل. معالجة مشاكل البطالة. قالوا.

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