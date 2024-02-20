وفاة التكتوكر شيماء بعد صراع طويل مع مرض السرطان

2024-02-20 / 13:31
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أعلن المؤثر المغربي نوري، وفاة زوجته شيماء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وتوفيت التكتوكر شيماء بنسعيد، مساء أمس الاثنين، داخل أحد المستشفيات بدولة الإمارات حيث كانت تتابع علاجها من مرض السرطان.

ووري جثمان الراحلة الثرى، بمقبرة الفوعة بدولة الامارات، بعد صلاة الظهر.

هذا وخلف وفاة الشابة شيماء، حزنا وصدمة كبيرتين بين متابعين “الكوبل الشاب” اللذان عقدا قرانهما قبل أشهر قليلة.

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‫4 تعليقات

  3. طرق الوقاية من السرطان لا يوجد طريقة معينة تؤكد عدم الإصابة بمرض السرطان، ولكن هناك بعض الطرق التي توصل إليها العلماء قد تساعد في الوقاية منه وهي كالتالي: ترك التدخين. تجنّب التعرّض لأشعة الشمس بشكل يزيد عن اللازم. مراعاة اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن. المحافظة على وزن مثالي وصحي. الكشف المبكر وإجراء الفحوصات . استشارة الطبيب بخصوص أي لقاحات متوفّرة ضدّ هذا المرض.

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