بعد تعرضها لكسر على مستوى القدم.. ندى هداوي تطمئن جمهورها

هبة بريس - القسم الفني

طمأنت الممثلة المغربية، ندى هداوي، جمهورها، بخصوص حالتها الصحية.

وفي فيديوهات نشرتها عبر خاصية “الستوري” بحسابها بموقع انستغرام، قالت ندى “شكرا لكاع الناس لي سولو فيا غبرت عليكم شوية انا الحمدالله وليت شوية بحال إلى عاد كنتعلم نتمشى”.

وأضافت النجمة الشابة قائلة “هادشي كيطرا ولكن ردوا لبال، وأي حاجة مكتابة فيها خير”.

هذا يشار الى أن ندى هداوي، تعرضت لكسر على مستوى القدم، خلال تصويرها لمشاهد من المسلسل التلفزيوني “بين القصور”

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