باسم يوسف: لن أصوّت لبايدن تضامنا مع غزة

2024-02-20 / 12:36
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هبة بريس - متابعة

انتقد الإعلامي الأمريكي من أصل مصري، باسم يوسف، سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه قطاع غزة، معلنا أنه لن يصوت للرئيس جو بايدن.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يوسف لمراسل الأناضول، بينما كان يقدم ثلاثة عروض (ستاند أب) في العاصمة واشنطن ضمن “جولة الوحش الأوسط” The Middle Beast Tour.

ووجه يوسف انتقاداته للحزب الديمقراطي بأكمله لعدم استجابته “لطلب بسيط” مثل الدعوة لوقف إطلاق النار (في غزّة)، موضحًا أنه لن يصوت لجو بايدن الذي أعلن ترشحه لانتخابات 2024.

وفي المقابل، أكد يوسف أنه لا يستطيع دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب- ينتمي للحزب الجمهوري- باعتبار الأخير “ضد جميع القيم” التي يدافع عنها، لكن في الوقت نفسه “لا يريد مكافأة بايدن بصوته”.

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‫2 تعليقات

  1. انا شخصيا سوف اصوت إنشاء الله على ترامب لانه يساند قضية بلدي الأولى الصحراء المغربية…

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