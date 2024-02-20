اتصالات المغرب …”العلامة التجارية الوطنية” المفضلة في المغرب

هبة بريس - اقتصاد

صنفت “العلامة “Love Brand” شركة اتصالات المغرب كعلامة تجارية وطنية مفضلة في المغرب، نتيجة حصيلة دراسة سنوية يتم الكشف عنها في حفل Impériales.

وتعدّ شوكة اتصالات المغرب أول شركة وطنية تظهر في تصنيف ” Love Brand” للعلامات التجارية المفضلة لدى المواطنين، والذي تم الإعلان عنه على هامش الحدث “Impériales 2024”.

و يعكس هذا التكريم جهود شركة اتصالات المغرب الرامية إلى الإبداع وتوفير أفضل التقنيات الحديثة لزبنائها بحيث تعتبر العلامة التجارية الوطنية المميزة التي اتخذتها أجيال من المغاربة علامة تجارية خاصة بهم.

و تعمل الشركة على تطوير نمط المعيشة والحياة اليومية للمغاربة من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة في أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، علاوة على حرصها على الالتزام بالمواطنة من خلال دعم عدد من المبادرات والمؤسسات الفاعلة.

ويشار أن حفل “Les Impériales” هو ملتقى مخصص للمهنيين في مجالات التسويق والتواصل والإعلام، ويكرم كل سنة العلامات التجارية والشخصيات التي يفضلها المغاربة أكثر من غيرها.

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