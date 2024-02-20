مزور يشيد بتطور الصناعة الوطنية و يؤكد دعم ألف وحدة إنتاجية

2024-02-20 / 17:38
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أشاد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة بتطور الصناعة الوطنية من خلال الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي وضعت في صلب أولوياتها توفير فرص شغل للمغاربة.

و في هذا الصدد، استعرض مزور مضامين البرنامج الحكومي في إطار سياسة التحول الاقتصادي الرامي إلى إحداث ومواصلة سياسات قطاعية طموحة من أجل فرص شغل لائقة ومنتجة.

وأبرز الوزير أن الصناعة الوطنية تشكل رافعة للتشغيل والإدماج المهني، حيث تتبوأ مكانة متميزة كموفر رئيسي لفرص الشغل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل ما يقارب مليون منصب شغل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبخصوص توفير فرص شغل تسهم في تحقيق الارتقاء المهني، أشار الوزير الى أنه تم وضع برنامج “سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة” الرامي إلى دعم الوحدات المخطط نقلها إلى مناطق الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب وحدات الإنتاج المحددة التي تتعرض للخطر، موضحا أن هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته مليار درهم، تم تنفيذه لدعم 1000 وحدة صناعية في ثلاث مدن (الدار البيضاء، طنجة وسلا).

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