الشروع في تصنيع أطول خط بحري في العالم لنقل الكهرباء من الصحراء المغربية إلى بريطانيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

الحلم بدأ يتجسد على أرض الواقع، بهذا التعبير يمكن وصف مشروع أطول خط بحري لنقل الطاقة في العالم و الذي سيربط بين المملكتين العريقتين المغرب و بريطانيا في واحد من أضخم مشاريع التعاون الطاقي عالميا.

و في هذا الصدد، أكدت شركة إكس لينكس (Xlinks First Limited) مُطورة المشروع، أنها قد حددت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (2024)، موعدًا لبدء تصنيع الخطوط التي ستمتد تحت البحر.

وأوضحت الشركة البريطانية أن أطول خط كهرباء بحري في العالم سيكون مرتبطًا بمشروعات الطاقة المتجددة في المغرب لا سيما محطات الطاقة الشمسية والرياح، وبموجب الاتفاق بين البلدين، سيزوّد أطول خط كهرباء بحري في العالم بريطانيا بنحو 3.6 غيغاواط من الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة في المغرب.

وتتضمن أولى مراحل المشروع، مدّ 4 خطوط تحت سطح البحر بطول 3 آلاف و800 كيلومتر، لربط مزرعة ضخمة للطاقة المتجددة في الصحراء المغربية مع مدينة ديفون، جنوب غرب المملكة المتحدة.

ويمتد هذا المشروع، لمسافة تصل إلى 1400 كيلومتر في منطقة كلميم واد نون المغربية، إذ ستدخل الخطوط الثلاث المتبقية، من ألفيرديسكوت في شمال “ديفون” ببريطانيا لتعبر خليج بسكاي نحو كلميم في المغرب.

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