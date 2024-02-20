تحديد الشركة المكلفة بأشغال بناء ملعب الرباط لألعاب القوى و الذي سيحتضن كرة القدم كذلك
هبة بريس ـ الدار البيضاء
منحت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالمغرب مهمة بناء ملعب ألعاب القوى الجديد بمدينة الرباط للشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM، والتي فازت بصفقة البناء المحددة في 12 شهر.
و تبلغ تكلفة بناء الملعب حوالي 554.6 مليون درهم، حيث أن طاقة الملعب الاستيعابية ستبلغ 20 ألف مقعدا، و سيكون من طابقين اثنين، علما أن الملعب سيخصص كذلك لكرة القدم من خلال تصميم يسمح له باحتضان كبريات منافسات ألعاب القوى و بعض مقابلات البطولة الوطنية لكرة القدم.
ومن المنتظر حسب دفتر التحملات أن تنتهي كل أشغال تجهيز الملعب التي تتضمن أيضا تغطية المدرجات، في أجل يبلغ 12 شهرا، و ستوفر على حلبة من 8 ممرات و سيكون به طابق تحت أرضي عبارة عن مرآب.
و تمت هندسة المشروع من طرف كفاءات مغربية تنتمي لمكتب الهندسة “atelier orange”، و مكتب الدراسات التقنية “Grid international” و مكتب المراقبة “Socotec”، ثم مختبر الدراسات و التتبع “LPEE”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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تحديد الشركة المكلفة بأشغال بناء ملعب الرباط لألعاب القوى و الذي سيحتضن كرة القدم كذلك
الشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM، والتي فازت بصفقة البناء المحددة في 12 شهر
تبلغ تكلفة بناء الملعب حوالي 554.6 مليون درهم
طاقة الملعب الاستيعابية ستبلغ 20 ألف مقعدا
تمت هندسة المشروع من طرف كفاءات مغربية تنتمي لمكتب الهندسة “atelier orange”