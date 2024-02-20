تحديد الشركة المكلفة بأشغال بناء ملعب الرباط لألعاب القوى و الذي سيحتضن كرة القدم كذلك

هبة بريس ـ الدار البيضاء

منحت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة بالمغرب مهمة بناء ملعب ألعاب القوى الجديد بمدينة الرباط للشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM، والتي فازت بصفقة البناء المحددة في 12 شهر.

و تبلغ تكلفة بناء الملعب حوالي 554.6 مليون درهم، حيث أن طاقة الملعب الاستيعابية ستبلغ 20 ألف مقعدا، و سيكون من طابقين اثنين، علما أن الملعب سيخصص كذلك لكرة القدم من خلال تصميم يسمح له باحتضان كبريات منافسات ألعاب القوى و بعض مقابلات البطولة الوطنية لكرة القدم.

ومن المنتظر حسب دفتر التحملات أن تنتهي كل أشغال تجهيز الملعب التي تتضمن أيضا تغطية المدرجات، في أجل يبلغ 12 شهرا، و ستوفر على حلبة من 8 ممرات و سيكون به طابق تحت أرضي عبارة عن مرآب.

و تمت هندسة المشروع من طرف كفاءات مغربية تنتمي لمكتب الهندسة “atelier orange”، و مكتب الدراسات التقنية “Grid international” و مكتب المراقبة “Socotec”، ثم مختبر الدراسات و التتبع “LPEE”.

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