بالأرقام.. مديرية الفلاحة تكشف وضعية القطاع بجهة الدار البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، أن المساحة المنجزة من الحبوب الخريفية بالجهة بلغت 575 ألفا و280 هكتارا برسم الموسم الفلاحي الحالي.

و كانت المديرية قد حددت سلفا أن المساحة الإجمالية المبرمجة من الحبوب الخريفية بالجهة حددت في 866 ألفا و660 هكتارا، أي أن نسبة الإنجاز بلغت 66%، منها 14 ألفا و175 هكتارا كمساحة مسقية.

و تهم المساحة المنجزة من الحبوب الخريفية 233 ألفا و800 هكتارا بسطات، و105 ألفا و315 هكتارا بسيدي بنور، و 66 ألفا و300 هكتارا بالجديدة، و63 ألفا و55 هكتارا ببنسليمان، و75 ألفا و580 هكتارا ببرشيد، ثم 31 ألفا و230 هكتارا بالدار البيضاء.

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