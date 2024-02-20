انتخاب خالد بنعمور رئيسا للمجلس الجهوي للسياحة بفاس

2024-02-20 / 10:20
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هبة بريس _ فاس

انتخب يوم أمس الاثنين بمقر المركز الجهوي للسياحة بفاس خالد بنعمور رئيسا للمجلس خلفا للمنعش السياحي والنائب البرلماني عزيز اللبار الذي قضى ولايتين على رأس المجلس، حيث تم الاحتفاظ به كرئيس شرفي.

وتميز الجمع العام العادي، للمجلس الجهوي للسياحة بتقديم التقريرين الأدبي والمالي حيث تمت المصادقة عليهما بإجماع الحاضرين .

واستعرض الرئيس المنتهية ولايته عزيز اللبار الذي تم به الإحتفاظ كرئيس شرفي في كلمة له أهم الأنشطة والإنجازات التي حققها المجلس سواء على مستوى الترويج للمدينة داخليا وخارجيا، أو على مستوى النهوض بأوضاع المتدخلين في قطاع السياحة.

وقال اللبار إن المجلس ظل خلال الثلاث سنوات الأخيرة يشتغل بإمكانياته الذاتية في ظل غياب أي دعم من المجالس المنتخبة، بسبب وجود حالة التنافي نظرا لمنصبه كنائب لرئيس مجلس جماعة فاس.

وشدد اللبار خلال كلمته على مدينة فاس واعدة سياحيا، وتتمتع بمؤهلات سياحية هائلة، داعيا إلى تظافر الجهود لتسويقها، وجعلها في صلب سياسة تعزيز رحلات الطيران داخليا وخارجيا .

هذا تجدر الإشارة أن عزيز اللبار، إنتهت ولايته بصراع مع الوالي زنيبر بعدما إنتفض في وجهه وخرج خرجات إعلامية ضده بدعوى أن الوالي ظلمه لكن العكس الوالي قام بواجبه المهني و لقنه درسا بعد وجود عدة إختلالات قام بها لاداعي لذكرها ليفقد بذلك مصداقيته والتواصل مع الذاخلية و ولاية الجهة إستقالته كانت حتمية لأن جميع الأبواب سدت في وجهه .

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