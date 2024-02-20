هل تعلم أن المغرب يتوفر على مفاعل نووي بقلب غابة المعمورة بتعاون مع أمريكا؟

هبة بريس ـ ياسين الضميري

الكثير من المغاربة لا يعرفون أن بلادنا تتوفر على مفاعل بحوث نووي، حيث قامت المملكة بتشغيل مفاعل الأبحاث في 2003 و هو يسمى “TRIGA Mark II” و تم إنشاؤه بدعم و تنسيق تام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

مفاعل المعمورة و هو مفاعل نووي مغربي من صنع الشركة الأمريكية “جينرال أتوميك” اقتناه المغرب في أوائل الألفية الثانية في إطار اتفاق أبرم سنة 1980 بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتبر المغرب حاليا من بين 24 دولة أبرمت اتفاق تعاون نووي مدني مع واشنطن.

ويتواجد المفاعل بالمركز الوطني للدراسات النووية بقلب غابة المعمورة بدائرة سيدي الطيبي جنوب القنيطرة، و هو تابع للمركز الوطني المغربي للأبحاث النووية، ويعتبر أول مفاعل نووي بالمغرب.

تطلب إنجاز هذا الورش ما يناهز 900 مليون درهم، في حين تطلب اقتناء المفاعل 680 مليون درهم، 40 في المائة منها كقروض دعم من طرف أمريكا، و مفاعل المعمورة من نوع «تريكا مارك 2»، ويتوفر على معامل حراري سريع وسلبي وقوته 2 ميغاواط قابلة للارتفاع إلى 3 ميغاواط.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سبق و أكد أن المغرب يوجد من ضمن 12 دولة من المتوقع أن تصبح “دولة نووية” ستشرع في إنتاج الكهرباء بالاستعانة بمصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.

و قد حصل المغرب فعلا على الموافقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأجل مباشرة العمل على وضع “برنامجه النووي السلمي”، لكون البلد الشمال إفريقي بدا مستجيبا للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، وبدا أنه يملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق البرامج المماثلة، لاعتمادها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.

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