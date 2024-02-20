احتجاجا على مخالفة سير.. شخص يضرم النار في جسده وفي سيارته بسلا
هبة بريس - سلا
احتجاجا على مخالفة سير، أقدم شخص عشية أمس الاثنين، على اضرام النار في جسده وفي سيارته بمدينة سلا.
وحسب شهود عيان، فقد تم ايقاف السائق بشارع محمد الخامس قرب منطقة سيدي الضاوي، من طرف عناصر أمن من شرطة المرور، لتحرير مخالفة سير في حقه.
وأضاف ذات الشهود، أن المعني بالأمر احتج على عناصر الأمن ودخل في مشاداة كلامية معهم، انتهت بإقدامه على اضرام النار في جسده وفي سيارته.
هذا وانتقلت المصالح المعنية، على عجل، الى عين المكان، حيث تم نقل المعني لتلقي العلاجات اللازمة، كما تم إخماد النيران التي التهمت كافة أجزاء السيارة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي عبادك إليك..
لا يجب القيام مثل هاته السلوك الدنيئة..
والله العظيم حتى عيقو بزاف ها النتيجة انا بوليسي لصق ليا 400 درهم والله العطظيم مكاينا مبغاتش تسرط ليا
في سابقة من نوعها أقدم شخص على اضرام النار في جسده وفي سيارته بمدينة سلا احتجاجا على رجال الشرطة في عدم تحرير مخالفة في حقه..
يحب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذه الواقعة..
منذ بداية السنة والشرطة تتربص بالسيارات بالكماءن لتحرير مخالفات بكل السبل ،والمشكل أنهم يركزون على سيارات الفقراء أما السيارات الفاخرة لايوقفونها
احتجاج على مخافة سير. ولماذا اضرام النار في جسده. يبدوا انه انسان غير عادي. امريض.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القانون فوق الجنيع ولا مفر من القانون. ندعو الله ان يشفي المواطن وان يعوضه خيرا فيما ضاع منه.
كاين شي بوليس فديك سلا الله يهديهم .دوزها عليا
القانون فوق الفقراء.
والقانون تحت الاغنياء