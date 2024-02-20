طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تكون الأجواء باردة نسبيا خلال الليل والصباح بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار مرتفعة بالوسط وجنوب البلاد، فضلا عن تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية خلال الصباح والليل بالسهول المحيطية والشمال الشرقي، مع هبوب رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية وقرب السواحل، وما بين 06 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستعرف بعض الانخفاض غدا الثلاثاء، وبعض الارتفاع بعد غد الأربعاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان و بوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل

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