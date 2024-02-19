اكادير : يوم الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية ..اصطدام داخل ثانوية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

هو ليس اصطدام بين سيارتين، بل اخطر من ذلك ان يصطدم أعضاء من جمعية آباء وأمهات التلاميذ مع إدارة مؤسسة تعليمية وذلك يوم الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية .

هذه الواقعة الغريبة داخل أسرة التعليم ، وقعت في يوم وطني يقف فيه الأسر مع الإدارة التربوية من اجل المساهمة في تحسيس التلاميذ بأهمية احترام قانون السير، خصوصا ان احصائيات رسمية تشير أن قرابة 1400 ضحية لحوادث السير من سائقي الدراجات النارية بالمغرب بشكل سنوي .

لكن الجميع من الأسرة التربوية قد تناسى أهمية هذا اليوم ، بعد ان اقدمت إدارة تعليمية بإحدى الثانويات بجماعة الدراركة عمالة أكادير إداوتنان على منع أعضاء مكتب جمعية آباء و أمهات و أولياء التلاميذ من الدخول إلى المؤسسة .

جمعية الآباء وأولياء التلاميذ تقول ان مكتبها في وضعية قانونية و لازالت صلاحيتها و مدة انتدابها سارية، بعد ان تفاجأ هؤلاء بتدخل إدارة المؤسسة في شؤون الجمعية بتوزيعها لدعوات باسم اللجنة التحضيرية لتجديد مكتبها و عقد جمع عام استثنائي يوم الأحد 11\02\2024.

حيث أكدت الإدارة للآباء و الأمهات الحاضرين أن الجمعية غير موجودة بالمؤسسة، و انها متوقفة من طرف المديرية الإقليمية كما تم اتهام أعضاء المكتب بأنهم اخدوا كل تجهيزات الجمعية و غيرها من التهم التي اعتبرها أعضاء الجمعية ب “الكاذبة “، فتواصل الآباء و الأمهات بمكتب الجمعية و طالبوه بالحضور للجمع العام الدي تمت الدعوة إليه يوم الأحد 18\02\2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، و أمام هذا التصرف الغريب لإدارة الثانوية، و دفاعا عن الجمعية، و منخرطيها، قام المكتب بتبليغ طعن للسلطة المحلية فيما أقدمت عليه إدارتها، و تلبية لطلبات الأمهات و الآباء، حضر أعضاء مكتب الجمعية إلى المؤسسة، لكن تفاجؤوا بادارتها يعترضون على دخولهم المؤسسة بدعوى عدم وجود الجمعية، و انها موقوفة من طرف الإدارة الإقليمية، فتمت المطالبة بتقديم قرار التوقيف أو أية وثيقة تثبت عدم قانونية الجمعية كشرط لمغادرة مكتب الجمعية المؤسسة، لكن ذلك لم يتم، كما طالبوا الإدارة باستدعاء السلطة المحلية قصد التدخل لحل هدا النزاع ، لكن و بعد نقاش هامشي و مشاورات ثنائية لأطراف الإدارة، تم إلغاء انعقاد الجمع العام الاستثنائي التجديدي الذي دعت إليه الإدارة كلجنة تحضيرية لأن الدعوات الموزعة حملت طابع الإدارة تشير إلى اعتزام انتخاب مكتب جديد دون دعوة المكتب القانوني، أو حتى تبليغه بقرار الإدارة.

وفي اتصال أعضاء الجمعية بالجريدة ندد هؤلاء بكل المضايقات الصادرة عن إدارة المؤسسة و التي اعتبروها تتناقض بشكل كبير مع كل القوانين و التوجيهات التي تعتبر جمعيات الآباء شريكا استراتيجيا و إطارا فاعلا و فعالا داخل المنظومة التربوية.

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