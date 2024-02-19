المجلس العسكري في غينيا يقرر حل الحكومة دون تحديد الاسباب

2024-02-19 / 21:56
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هبة بريس _ وكالات

حل رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا الاثنين بمرسوم، الحكومة المكلفة منذ يوليو 2022، بحسب مقطع فيديو ن شر على صفحة الرئاسة على فيسبوك.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الجنرال أمارا كامارا “تم حل الحكومة” و”سيقوم مديرو الوزرات، والأمناء العامون ونوابهم بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة”.

وتحدث كامارا أمام نحو عشرين جنديا في زيهم العسكري، وكان بعضهم ملثما ويحمل سلاحا .ولم يذكر كامارا سبب حل الحكومة، كما لم يحدد موعدا لإعلان حكومة جديدة.

ويحكم غينيا منذ سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر إطاحة الرئيس ألفا كوندي الذي اعت بر أو ل رئيس للبلد ينتخب ديموقراطيا بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية.

وبعد الانقلاب، نص ب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعه دا تحت الضغط الدولي تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024 حتى يتسن ى له الوقت لإجراء إصلاحات.

واعتقل المجلس العسكري عدد ا من زعماء المعارضة ووجه اتهامات ضد آخرين، وحظر التظاهرات منذ العام 2022.

وتشهد البلاد قيود ا شديدة على خدمة الإنترنت منذ أسابيع. كما قمع المجلس العسكري عددا من وسائل الإعلام. وتدين المعارضة السلوك الاستبدادي في البلاد.

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