الرجاء يحتج ويصدر بلاغا شديد اللهجة
هبة بريس _ رياضة
أصدر نادي الرجاء الرياضي اليوم الاثنين 19 فبراير بلاغا شديد اللهجة يحتج فيه على غياب تكافؤ الفرص بين أندية البطولة الاحترافية.
وحسب بلاغ النادي الذي نشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فقد أكد الرجاء على تعرضه للظلم بخصوص البرمجة وتعييات الحكام ومواعيد المقابلات وحرمانه من الجماهير المشجعة للنادي الأخضر.
البلاغ :
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الرجاء يحتج ويصدر بلاغا شديد اللهجة
يحتج فيه على غياب تكافؤ الفرص بين أندية البطولة الاحترافية
أكد الرجاء على تعرضه للظلم بخصوص البرمجة وتعييات الحكام ومواعيد المقابلات
لماذا يتم حرمانه من الجماهير المشجعة للنادي الأخضر
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