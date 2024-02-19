المغرب يستقبل أكثر من 992 ألف سائح في يناير

2024-02-19 / 19:24
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هبة بريس / الرباط

قالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن أكثر من 992 ألف سائح، توافدوا على المغرب في يناير الماضي، بزيادة بنسبة 10٪ مقارنة بيناير 2023.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن ذلك الارتفاع يعكس زيادة بنسبة 9,5٪ في عدد المغاربة المقيمين بالخارج في يناير، مقابل زيادة بنسبة 11 في المائة بالنسبة للسياح الأجانب.

وكان عدد السياح الوافدين على المغرب بلغ 14,5 مليون سائح في العام الماضي، بزيادة نسبتها 34 في المائة مقارنة بسنة 2022، فيما وصلت عائدات السياحة إلى 105 مليار درهم من العملة الصعبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد جائحة كوفيد19-، وبعد سنتين من الإغلاق أثرت بشدة على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت الأولويات واضحة: الصمود، وإعادة انتعاش القطاعات والتفكير في تصور جديد للقطاعات.

وأكدت على أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس توالت المبادرات: البرنامج الاستعجالي، وبرنامج إعادة الانتعاش، وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتغطية الصحية، وتحسين تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

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