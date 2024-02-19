هل يقدم حميد شباط استقالته من مجلس جماعة فاس ؟

2024-02-19 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

تداولت بعض الجرائد الإلكترونية خبر تقديم حميد شباط استقالته من مجلس جماعة فاس و مقاطعة زواغة وهذا كله لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا.

وكذب حميد شباط ” هذه الأخبار الزائفة مؤكدا أن فريق المواطنة بجماعة فاس متماسك وملتزم من أجل الدفاع عن ساكنة المدينة وقد سبق له أن ناقش هذا الموضوع داخل اجتماعته الداخلية وبأنه في حالة عدم فك المشاكل التي تعاني منها المدينة سيكون مضطرا لتقديم استقالته احتجاجا على هذه الأوضاع.”

وقال شباط في بلاغ تكذبي ” نؤكد على أن جميع الأخبار المتعلقة بفريق المواطنة بجماعة فاس وبحميد شباط يتم نشرها على الصفحة الرسمية لحميد شباط

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