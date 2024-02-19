وزير الفلاحة يتفقد مشاريع باقليمي صفرو وافران

ع محياوي _ هبة بريس

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، بزيارة ميدانية لإقليمي إفران وصفرو بجهة فاس-مكناس للاطلاع على تقدم المشاريع المدرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وكان الوزير مرفوقاً بوالي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر، وعامل إقليم إفران على مستوى إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد، وعامل إقليم صفرو على مستوى إقليم صفر، وممثلي الغرفة الفلاحية لجهة فاس-مكناس ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

إطلاق مشاريع فلاحية على مستوى إقليم إفران

بعين اللوح، قام الوزير بتسليم إلى التعاونيات المستفيدة، وحدة لتثمين النباتات العطرية والطبية ووحدة لتثمين الكرز، والتي تتواجد بمركب التثمين.

باستثمار قدره حوالي 2.2 مليون درهم، تندرج وحدة تثمين النباتات العطرية والطبية في إطار برنامج تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي. بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 3.2 مليون درهم، تندرج وحدة تثمين الكرز في إطار مشروع للتجميع يهم مبدئيا 15 مجمعا على مساحة 30 هكتار. كما يضم المركب مقر لتعاونية نسوية لإنتاج مربى الكرز.

بهذه المناسببة، قام الوزير بتسليم شهادات التجميع إلى المستفيدين وشهادات السلامة الصحية إلى أربع تعاونيات تعمل في مجال تثمين الكرز والنباتات العطرية والطبية.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار برنامج تطوير المراعي، أشرف الوزير على توزيع 30 خزانات ماء مجرورة لفائدة جمعيات لمربي الماشية لتوريد الماشية.

كما اطلع الوزير على تقدم الأشغال المبرمجة في إطار المشروع التضامني لواد إفران. بتكلفة إجمالية تفوق 28 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع 833 مستفيد. يهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين وتثمين الأراضي وترشيد استخدام مياه الري وخلق فرص الشغل وخلق دينامية اقتصادية على مستوى الإقليم.

بهذه المنسابة، ترأس الوزير عملية توزيع صناديق لتربية النحل لفائدة 3 تعاونيات لتربية النحل، بالإضافة الى معدات فلاحية لفائدة شباب تعاونيتين للخدمات ووحدتين للشعير المستنبت لتربية الماشية.

زيارة مشاريع للتنمية الفلاحية على مستوى إقليم صفرو

على مستوى جماعة آيت سباع، اطلع الوزير على تقدم تنزيل المخطط الفلاحي الإقليمي لصفرو الذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وتمت زيارة وحدة لتبريد التفاح التي تم تشيدها حديثا على مستوى دائرة إيموزار كندر. بتكلفة قدرها 13.9 مليون درهم، تبلغ القدرة الاستيعابية للوحدة 1500 طن ويستفيد منها 33 فلاح ضمنهم 45 % من الشباب.

على مستوى جماعة عزابة، اطلع الوزير على مشروع تأهيل المناطق المائية الصغيرة والمتوسطة وأعطى الانطلاقة لأشغال إعادة تأهيل السواقي في إطار برنامج دعم التنمية الشاملة والمستدامة للمناطق الفلاحية والقروية. باستثمار قدره 16مليون درهم، يبلغ إجمالي طول السواقي المزمع تهيئتها للفترة 2024 -2027، 30 كيلومتر، وتبلغ المساحة التي يغطيها هذا المشروع حوالي 2500 هكتار لصالح حوالي 3000 فلاح.

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