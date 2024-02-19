اكادير : انهيار سقف منزل في طور البناء وإصابة عامل
ع اللطيف بركة : هبة بريس
اصيب شخص وهو عامل بناء بجروح وصفت بالخطيرة استدعت نقله على عجل إلى المستشفى، بعد زوال اليوم الاثنين ، جراء انهيار سقف منزل في طور البناء بحي السلام بمدينة أكادير.
وأفادت مصادر متطابقة ل ” هبة بريس”أن الحادث صادف مغادرة العمال إلى تناول وجبة الغذاء، حيث كان سيكون عدد الضحايا كثر، بعد انهيار سقف المنزل بشكل مفاجئ.
الحادث عجل بحضور المصالح الأمنية والوقاية المدنية، وتم فتح بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة.
وفي نفس السياق ، فقد سبق لحادث مماثل وقع بتزنيت اسفر عن قتيل وجرحى بعد انهيار عمارة في طور البناء . مما يسير في اتجاه تكثيف المراقبة على أوراش البناء من الجهات المختصة، لمعرفة هل يتم احترام معايير البناء وكذلك مدى توفر شروط السلامة والوقاية للعمالقة من اجل تفادي وقوع ضحايا في الحوادث .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
الغش في مواد البناء هذآ ما أدى إلى سقوط سقف منزل وبالاخص في طور البناء.
الحمدلله على سلامة الآخرين لولا لم يذهبوا لتناول وجبة الغداء لما كانت ستكون كارثة إنسانية لاتحمد عقباها.
الغش في البناء والرشوة من مسببات الانهيار سقف المنزل وما بالك بالشقق التي تباع من طرف الدعم ، الكل يجري وراء الربح والتسابق وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
نتمنى الشفاء العاجل لهذا الشخص الذي أصيب باصابة بالغة الخطورة ، كما يجب على صاحب المنزل بتعويضه.
المسؤولية الكاملة يتحملها المقاول لأنه الكل يمر بين يديه فهو من يتحمل كل ماوقع لهذا الشخص ، ويتكلف بجميع مصاريف العلاج نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله تعالى.
نطالب من السلطة القضائية التحقيق الدقيق وتشديد أقصى عقوبة ممكنة بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لأنه قام ببناء منزل مغشوش من أجل ربح المال وها هي نتيجة ذالك وحسبنا آلله ونعم الوكيل.