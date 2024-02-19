إحداث معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالبيضاء على طاولة مجلس الحكومة

2024-02-19 / 17:01
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والثاني بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، يضيف البلاغ، بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة، فيما يقضي المشروع الأخير بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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