نتنياهو: إسرائيل ستقيّد دخول المسجد الأقصى في رمضان
هبة بريس - وكالات
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه اتخذ “قرارا متوازنا” يسمح بحرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان، لكن دخول المسجد سيخضع لقيود حسب الظروف الأمنية.
وردًّا على سؤال حول احتمال منع دخول المسلمين الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى قال مكتب نتنياهو “اتخذ رئيس الوزراء قرارا متوازنا يسمح بحرية العبادة حسب الظروف الأمنية حسبما يراها المختصون”.
هذا وعادة ما تضع إسرائيل قيودا على دخول المصلين، على سبيل المثال على أساس العمر، لتجنب اندلاع أعمال عنف.
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11 تعليقات
دخول المسجد سيخضع لقيود حسب الظروف الأمنية
عادة ما تضع إسرائيل قيودا على دخول المصلين
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله إلا الله وحده لاشريك له
رغم الظروف المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك نتمنى ان تصلى صلاة التراويح في رمضان المبارك في أحسن الظروف ونتمنى الهدنة وايقاف إطلاق النار احتراما لهذا الشهر المبارك.
يجب على المسلمين ان يتحركوا حتى لا يقوم تنياهو بمنع المصلين أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم عجل بمن سيحرر المسجد الاقصى المبارك اولى القبلتين وتالث الحرمين الشريفين من الصهاينة الإرهابيين.
نسأل الله عزوجل ان تحرر فلسطين بأكملها ونصلي في المسجد الاقصى المبارك داخله يآرب إنك سميع مجيب الدعاء.
إن ينصركم فلا غالب لكم صدق الله العظيم رب العرش الكريم.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله..) صدق الله العظيم.
دولة فلسطين اتية لامحالة وابناء،القردة إلى زوال لامحالة عاجلا ام اجلا وكان وعد الله مفعولا ولاوجود لليهود ارض،الم يحكم عليهم الله بالجلاء والشتات،ومن يسومهم سوء العذاب،إلى يوم القيامة .