حجز أزيد من 21 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الأحد، من إجهاض عملية تهريب أكثر من 21 كلغ من مخدر الشيرا.

وأوضح مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا لتفتيش دقيق كانت في طريقها لمغادرتها للتراب الوطني، والذي أسفر عن العثور على 21,4 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر نفسه بأن هذه الكمية من المخدرات كانت معدة على شكل صفائح ومدسوسة بعناية في مخبأ معد على مستوى خزان وقود السيارة.

وخلص المصدر إلى أنه تمت إحالة سائق السيارة، مغربي حامل لجواز سفر إسباني، على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.

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